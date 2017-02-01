FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Sarı kırmızılılar, kadroya takviye yaparken bir yandan da takımdan birçok futbolcuyla yollar ayrıldı.
Sabah'ta yer alan haberde Lukas Podolski'yi Japonya'ya satmaktan vazgeçen, kadro dışı bıraktığı Yasin Öztekin-Aurelien Chedjou ikilisini affeden sarı-kırmızılı yönetim, yaptıkları operasyonla takımın çehresini değiştirdi.
Galatasaray'da transfer dönemi gönderilen futbolcular
Sigthorsson, Ontivero, Hamit ve Jem Karacan'ın sözleşmeleri feshedildi. Salih Dursun Antalya'ya, Umut Gündoğan Manisa'ya, Emrah Başsan ise Hollanda kulübü Fortuna Sittard'a kiralandı. Avrupa'dan teklifler alan Lionel Carole ve Bruma takımda tutuldu. Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık gibi ilk 11'de oynayabilecek 2 oyuncu takviyesiyle Riekerink'in eli güçlendirildi. Lukas Podolski transferinde de geri adım atıldı ve yıldız golcünün takımda kalmasına karar verildi.
Öte yandan 2 kez kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin ile Aurelien Chedjou affedildi. Ayrıca sakatlıkları bulunan başta Sinan Gümüş gibi önemli isimler yeniden takıma dahil oldu.
Galatasaray'da Devre Arası Operasyonu
FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçti.
FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Sarı kırmızılılar, kadroya takviye yaparken bir yandan da takımdan birçok futbolcuyla yollar ayrıldı.