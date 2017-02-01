Galatasaray'da Devre Arası Operasyonu

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçti.

Galatasaray'da Devre Arası Operasyonu

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Sarı kırmızılılar, kadroya takviye yaparken bir yandan da takımdan birçok futbolcuyla yollar ayrıldı.

Sabah'ta yer alan haberde Lukas Podolski'yi Japonya'ya satmaktan vazgeçen, kadro dışı bıraktığı Yasin Öztekin-Aurelien Chedjou ikilisini affeden sarı-kırmızılı yönetim, yaptıkları operasyonla takımın çehresini değiştirdi.

Galatasaray'da transfer dönemi gönderilen futbolcular

Sigthorsson, Ontivero, Hamit ve Jem Karacan'ın sözleşmeleri feshedildi. Salih Dursun Antalya'ya, Umut Gündoğan Manisa'ya, Emrah Başsan ise Hollanda kulübü Fortuna Sittard'a kiralandı. Avrupa'dan teklifler alan Lionel Carole ve Bruma takımda tutuldu. Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık gibi ilk 11'de oynayabilecek 2 oyuncu takviyesiyle Riekerink'in eli güçlendirildi. Lukas Podolski transferinde de geri adım atıldı ve yıldız golcünün takımda kalmasına karar verildi.

Öte yandan 2 kez kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin ile Aurelien Chedjou affedildi. Ayrıca sakatlıkları bulunan başta Sinan Gümüş gibi önemli isimler yeniden takıma dahil oldu.


<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Spor Toto Süper Lig, Sarı Kırmızılılar, Lukas Podolski, Umut Gündoğan, Yasin Öztekin, Galata Saray, Emrah Başsan, Salih Dursun, Galatasaray, Sinan Gümüş