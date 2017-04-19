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Fenerbahçe'den Ayrılıyor
Beşiktaş Basketbol Takımı'na Saldırı
Galatasaray'da Derbi Öncesi Flaş Gelişme
Başakşehir mağlubiyetiyle Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını ateşe atan G.Saray'da yönetim yeniden kolları sıvadı.
19 Nisan 2017 Çarşamba 16:55
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Kaynak:
Sporvadisi.com
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