Galatasaray'da Derbi Öncesi Flaş Gelişme

Başakşehir mağlubiyetiyle Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını ateşe atan G.Saray'da yönetim yeniden kolları sıvadı.

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