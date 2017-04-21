Galatasaray'da Derbi Hazırlıkları Sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbaçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımda derbi hazırlıkları devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde idman, ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular, daha sonra takım halinde savunmada pozisyon alma çalışması yaptı. Antrenmanın devam eden bölümünde ise gruplar halinde ayak tenisi oynandı.



Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.



(İHA)