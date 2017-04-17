Galatasaray'da Derbi Hazırlıkları Sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.



Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın sonraki bölümünde yediye üç top kapma ve pas çalışması yapılırken, devam eden kısımda orta ve sonuçlandırma üzerinde duruldu. Bu çalışmanın ardından interval koşu yapan takım, son bölümde 11'e 11 iki takım halinde taktik çalışmaların denendiği çift kale maç gerçekleştirdi.



Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da ve saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL