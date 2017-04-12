Galatasaray'da Derbi Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi mücadelesinde 23 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklara başladı.



Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı, pas ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kaleli geçiş oyunu yapıldığı belirtildi.



Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



Selçuk İnan'a başsağlığı mesajı



Galatasaray Kulübü, futbol takımı kaptanı Selçuk İnan'ın kayınpederi Mehmet Selami Kardaş'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.



Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan'ın kayınpederi Doç. Dr. Mehmet Selami Kardaş'ın vefat haberini üzüntüyle almış bulunmaktayız. Kaptanımız Selçuk ve eşi Cemre başta olmak üzere merhumun ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.



Açıklamada ayrıca merhumun, Zincirlikuyu Camisi'nde yarın öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği aktarıldı.