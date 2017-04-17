Galatasaray'da Büyük Değişiklik

Galatasaray'da divan başkanlığı tarafından yürürlüğe sokulan yeni tüzüğe göre yönetim kuruluna girme kısıtlaması kalkıyor. Daha önce yılda en fazla 50 yeni yönetim kurulu üyesi alınabilirken yapılan bu değişiklikle sarı - kırmızılı yönetim 600'e kadar yeni kabul edebilecek. Galatasaray'ın yıllık 250 kişilik üye kontenjanın Galatasaray Lise'si mezunları, üye yakınları, başkan kontenjanı ve eski sporcular oluşturaracağı öğrenildi.



10 bin lira vererek üye olan bu grup, kulübe 6 milyon lira gelir getirecek. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, kendilerine sunulan raporları değerlendirdikten sonra tüzük kongresi yapacak. goalbien