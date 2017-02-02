Galatasaray'da Büyük Ayrılık! 3'ü de Gidiyor...

Finansal Fair Play kriterleri sebebiyle Lukas Podolski'yi satarak bütçeyi rahatlatmak isteyen Cimbom, Alman golcüyü sezon sonunda yollayacak.

Podolski'nin bonservis bedeli için en az 5 milyon Euro çeken yönetim, tecrübeli futbolcuya teşekkür etmeye hazırlanırken, takımdan gönderilecek bir başka ismin Luis Cavanda olduğu ifade edildi.

Galatasaray'a geldiği ilk günden beri kendisinden beklenen katkıyı alamayan sarı kırmızılılar Belçikalı sağ beki satışa koyarken, oyuncunun menajerinin şimdiden Alman kulüpleriyle flört ettiği anlaşıldı. Podolski ve Cavanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da Florya'dan ayrılacak son futbolcunun ise Josue olduğu belirtilirken, Porto'dan kiralık olarak gelen 25 yaşındaki orta sahanın sezon biter bitmez Portekiz'in yolunu tutacağı öğrenildi. (Star)