Galatasaray'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekipte, Bursaspor hazırlıkları devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Devam eden bölümde üç takımlı topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. Ardından interval koşu yapan oyuncular, bir sonraki kısımda top kaybında baskı çalışması üzerinde durdu. Son bölümdeki interval koşunun ardından antrenman tamamlandı.



Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.



(İHA)