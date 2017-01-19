Galatasaray'da Bruma Kriz Yarattı!

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası'nda Elazığspor ile karşılaşan Galatasaray'da Bruma'nın saha içerisindeki tavırları takım arkadaşlarını kızdırdı. Portekizli futbolcunun, Garry Rodrigues'in sol kanada geçmesine izin vermemesi ve topla çok fazla oynaması başta Lukas Podolski ve Yasin Öztekin'i çıldırttı.



Sabah'ın haberine göre; Rodrigues oyun içinde birkaç kez kanat değiştirmek için harekete geçti. Ancak Bruma buna yanaşmadı. Portekizli yıldız pozisyonlarda da bencillik yaparak Podolski'yi kızdırdı. Öyle ki Podolski, Bruma'nın pasıyla golü atarken topa öfkeyle vurdu ve sevinmedi.



YASİN'İ DE ÇİLEDEN ÇIKARMIŞTI



Bruma daha önce de Yasin'i saha içinde sinirlendirmişti. Yasin 5-1 kazandıkları Alanya maçından sonra Portekizli oyuncuyu pas atmadığı gerekçesiyle Riekerink'e şikayet etmişti. Tottenham'ın bonservisine 15 milyon Euro vermeye hazır olduğu Bruma yönetimi de terletmeye başladı. Ücretinin 4 milyon Euro seviyesine çıkarılmasını isteyen 22 yaşındaki oyuncu Cim Bom'un önerdiği 2.5 milyon Euro'yu kabul etmiyor.



LEVENT TÜZEMEN: "ZİHİNSEL KISKANÇLIK"



Elazığspor maçında Bruma, "Sol kanat bana ait. Ben rekabete girmem" tavrını sergiledi. Hatta Riekerink'in, "Kanat değiştirin" uyarısına Bruma kulak asmadı. Rodrigues'in Konya'da sol kanattan yaptığı etkili bindirmelerle fark yaratması, Sabri'nin attığı golün ortasına imzasını koyması ve izleyenlerin alkışını alması Bruma'yı zihinsel olarak bir kıskançlığa itmiş. Elazığ maçında Rodrigues oyuna girdikten sonra bile bütün paslar Bruma'ya gitti. Bruma müthiş deparlarına ve çalımlarına rağmen "Kıskançlık" saplantısı yüzünden final noktasında pas vermeyip "Ben atayım" egosuna kapıldı. Josue de ayağındaki topları vatandaşı Bruma'ya oynarken Rodrigues'e tek pas bile atmadı.