Galatasaray'da Bir İlk! Bu da Oldu!

Camiadan ve Sarı-Kırmızılı taraftarlardan tepki görüp istifaya davet edilen Galatasaray yönetiminin, futbolu idare ettiği Sportif AŞ'ye ait Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği finansal raporda ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Galatasaray Sportif AŞ, 1 Haziran 2016 - 28 Şubat 2017 arasında 240 milyon TL zarar ettiğini açıklarken raporun 29. sayfasında yer alan "Diğer alacaklar ve borçlar" bölümündeki bir ifade dikkat çekti.



Yönetim, geçen sezon forma giyen oyunculara, kulüp disiplin yönetmeliğini gerekçe gösterip verdiği para cezalarını muhasebeleştirip Sportif AŞ raporuna "futbolculardan alacak" olarak yansıttı.



Raporda, 31 Mayıs 2016'da alacak bedelinin 5 milyon 160 bin 243 TL olduğu belirtilirken; bu rakamın 28 Şubat 2017 itibarıyla 19 milyon 736 bin 741 TL'ye yükseldiği görülüyor. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim, Sportif AŞ raporuna göre kestiği 19.7 milyon TL'lik cezayı futbolculardan tahsil edebilmiş değil. "Alacak" hanesinde gözüken paranın oyunculardan nasıl alınacağı ise belirsizliğini koruyor.Camiadan ve Sarı-Kırmızılı taraftarlardan tepki görüp istifaya davet edilen Galatasaray yönetiminin, futbolu idare ettiği Sportif AŞ'ye ait Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği finansal raporda ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Galatasaray Sportif AŞ, 1 Haziran 2016 - 28 Şubat 2017 arasında 240 milyon TL zarar ettiğini açıklarken raporun 29. sayfasında yer alan "Diğer alacaklar ve borçlar" bölümündeki bir ifade dikkat çekti.



Yönetim, geçen sezon forma giyen oyunculara, kulüp disiplin yönetmeliğini gerekçe gösterip verdiği para cezalarını muhasebeleştirip Sportif AŞ raporuna "futbolculardan alacak" olarak yansıttı.



Raporda, 31 Mayıs 2016'da alacak bedelinin 5 milyon 160 bin 243 TL olduğu belirtilirken; bu rakamın 28 Şubat 2017 itibarıyla 19 milyon 736 bin 741 TL'ye yükseldiği görülüyor. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim, Sportif AŞ raporuna göre kestiği 19.7 milyon TL'lik cezayı futbolculardan tahsil edebilmiş değil. "Alacak" hanesinde gözüken paranın oyunculardan nasıl alınacağı ise belirsizliğini koruyor.



Sportif AŞ'nin finansal raporunda cezaya dair açıklamada şu ifadeler yer alıyor:



4 Ağustos 2015 tarihli Yönetim Kurulu'nda oluşturulan disiplin yönetmeliğine istinaden futbolculara toplam 17 milyon 558 bin 533 TL (4 milyon 869 bin 329 Avro ve 1 milyon 535 bin 519 TL) tutarında ceza tahakkuk ettirilmiş ve giderlerden mahsup edilerek muhasebeleştirilmiştir.



Söz konusu cezanın 28 Şubat 2017 tarihi itibarıyla 19 milyon 736 bin 741 TL (31 Mayıs 2016 / 5 milyon 160 bin 243 TL) tutarı futbolculardan alacaklar hesabında muhasebeleştirilmiş geri kalan kısmı ise ödenecek futbolcu ve teknik kadro hesabından mahsup edilmiştir.



Selçuk "Anlayamadık" demişti!



Yönetimin 2015-16 sezonunda hakemlere yapılan itirazlar ve gereksiz görülen kartlar nedeniyle kestiği ceza için kaptan Selçuk İnan, "Açıkçası biz de tam olarak nedenini anlayamadık. Bize bu konuyla ilgili bilgi verilmedi. Bu cezaların neden kesildiğini biz de öğrenmek istiyoruz. Bu durumun altında kötü niyet aramıyorum. Eminim bir açıklamaları vardır" demişti.



Nazifoğlu: Cezalar duruyor!



Cezaların kesildiği tarihte futbol şubesinin başında olan Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu ise 9 Ağustos 2016'da Cumhuriyet'in konuyla ilgili yönelttiği soruya "Bu cezalar duruyor. Ne olacak tabii ki futbolcuların performansı ile ilgili konu. Nasıl ki yönetimimiz bu cezaları verdiyse, istediği zaman tahsil etme, istediği zaman da affetme yetkisi var" yanıtını vermişti.



Kaynak: Cumhuriyet Spor