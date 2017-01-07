Galatasaray'da Arabistan Krizi!

8 Ocak'a kadar Antalya'da kampa devam edecek olan Galatasaray, 9 Ocak'ta Suudi Arabistan'a giderek Al İttifak takımıyla hazırlık maçı oynayacak. Ancak önemli bir sorun var. Başta yabancı oyuncular olmak üzere birçok ismin Arabistan'a giriş yapmak istemediği öğrenildi.

ÇÖZÜM ARANIYOR

Sebebi ise bazı ülkelerin, pasaportunda Arabistan damgası olanlara girişte sıkıntı çıkarması. Ayrıca İran, Kuveyt, Libya, Lübnan, Suriye, Sudan ve Suudi Arabistan'ın da, pasaportlarında belirli ülkelerin damgası bulunanları ülkeye almadığı biliniyor. Bazı oyuncuların, "Başımıza ne geleceği belli değil" diyerek bu seyahate gitmeyi kabul etmediği belirlendi. Yöneticiler şimdi bu sorun için çözüm yolu arıyor.

Kaynak: Fanatik



