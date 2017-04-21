Galatasaray'da 700 Günlük Hasret!
En son 24 Mayıs 2015'te TT Arena'da Beşiktaş'a karşı 2-0'lık galibiyet elde eden Sarı-Kırmızılılar, ligde o günden sonra çıktığı 7 derbinin 4'ünü kaybetti, 3'ünde berabere kaldı. Arena'daki son 3 derbide gol bile atamayan Aslan, Fenerbahçe maçında istatistikleri bozmaya hazırlanıyor.
Cim Bom'un derbi hasreti... 23 Nisan'da Fenerbahçe'yi TT Arena'da konuk edecek olan Galatasaray, 700 gündür lig derbilerinde kazanamıyor. Son olarak 24 Mayıs 2015'te Beşiktaş'ı Arena'da 2-0 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, daha sonra oynadığı 7 derbiden 4'ünü kaybederken, 3'ünde berabere kaldı.
Hatta Cim Bom, TT Arena'da çıktığı son 3 derbide kazanmak bir yana, gol bile bulamadı. Galatasaray en son 1973-1974 ve 1974-1975 sezonlarını üst üste derbi galibiyeti görmeden geçirmişti. Sarı-Kırmızılılar, pazar günü Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başaramazsa, bu sezon başka derbi maçı da kalmadığından 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarını da boş geçmiş olacak.
FENERBAHÇE DE KAZANAMIYOR
Bu arada Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki son dönem istatistik tablosu da hayli ilginç. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibini ligde 4 maçtır yenemiyor. Aslan en son 18 Ekim 2014'te Prandelli yönetiminde TT Arena'da Fener'i 2-1 mağlup etmişti.
Sonraki 4 sınavın 2'sini Kanarya kazandı, 2 mücadele berabere sonuçlandı. Ancak aynı zamanda Fenerbahçe'nin de Arena'daki son 4 lig maçında Galatasaray'a karşı galibiyeti yok. Sarı-Lacivertliler son olarak 22 Nisan 2012'de Galatasaray'ı Arena'da 2-1 yenebilmişti. Ardından oynanan 4 maçta Aslan 3 kez kazandı, 1 karşılaşma berabere sonuçlandı.
(Fanatik)