Galatasaray'da 700 Günlük Hasret!

Cim Bom'un derbi hasreti... 23 Nisan'da Fenerbahçe'yi TT Arena'da konuk edecek olan Galatasaray, 700 gündür lig derbilerinde kazanamıyor. Son olarak 24 Mayıs 2015'te Beşiktaş'ı Arena'da 2-0 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, daha sonra oynadığı 7 derbiden 4'ünü kaybederken, 3'ünde berabere kaldı.



Hatta Cim Bom, TT Arena'da çıktığı son 3 derbide kazanmak bir yana, gol bile bulamadı. Galatasaray en son 1973-1974 ve 1974-1975 sezonlarını üst üste derbi galibiyeti görmeden geçirmişti. Sarı-Kırmızılılar, pazar günü Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başaramazsa, bu sezon başka derbi maçı da kalmadığından 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarını da boş geçmiş olacak.



FENERBAHÇE DE KAZANAMIYOR



Bu arada Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki son dönem istatistik tablosu da hayli ilginç. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibini ligde 4 maçtır yenemiyor. Aslan en son 18 Ekim 2014'te Prandelli yönetiminde TT Arena'da Fener'i 2-1 mağlup etmişti.



Sonraki 4 sınavın 2'sini Kanarya kazandı, 2 mücadele berabere sonuçlandı. Ancak aynı zamanda Fenerbahçe'nin de Arena'daki son 4 lig maçında Galatasaray'a karşı galibiyeti yok. Sarı-Lacivertliler son olarak 22 Nisan 2012'de Galatasaray'ı Arena'da 2-1 yenebilmişti. Ardından oynanan 4 maçta Aslan 3 kez kazandı, 1 karşılaşma berabere sonuçlandı.



(Fanatik)