FutbolArena - Galatasaray devre arası transfer döneminde kadrosundan gönderdiği ve transfer ettiği oyunculara toplamda 32 Milyon TL (8 Milyon Euro) para harcadı.
Fanatik Gazetesindeki habere göre; Galatasaray ara transfer döneminde kadrosuna 2 futbolcu dahil ederken 4 oyuncunun sözleşmesini feshetti, 4 oyuncuyu da kiralık olarak gönderdi. Yunanistan'ın PAOK ekibinden Garry Rodrigues ve Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ı renklerine katan Galatasaray, Hamit Altıntop, Kolbeinn Sigthorsson, Lucas Ontivero ve Jem Paul Karacan ile yollarını ayırdı.
Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık'ın bonservis bedelleri
Sarı-Kırmızılılar, ayrıca Umut Gündoğan, Salih Dursun, Emrah Başsan ve Volkan Pala'yı da kiradı. Cim Bom, Rodrigues ve Ahmet Yılmaz Çalık'ın bonservis bedelleri için 6 milyon Euro ödedi. PAOK'tan alınan Hollandalı Rodrigues için 3.5 milyon Euro, Gençlerbirliği'nden transfer edilen Ahmet Çalık için de 2.5 milyon Euro bonservis ücreti verildi.
İki futbolcuyla da 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılı kulüp, Rodrigues'e toplamda 6 milyon 75 bin Euro, Ahmet'e de 4 milyon 50 bin Euro sabit ücret ödemeyi taahhüt etti.
Galatasaray ayrıca yollarını ayırdığı ve kiralık gönderdiği futbolculara da yaklaşık 2,5 milyon Euro ödemek zorunda kaldı.
Galatasaray ara transferde hangi futbolcuları gönderdi?
Galatasaray 2 transfer yapmasına rağmen çok sayıda oyuncuyu ara transfer döneminde elinden çıkardı.
İzlandalı golcü Kolbeinn Sigthorsson'un kiralık sözleşmesini fesh eden Galatasaray, Hamit Altıntop, Lucas Ontivero ve Jem Paul Karacan gibi oyuncuların da sözleşmelerini fesh etti.
Galatasaray ayrıca Emrah Başsan'ı Fortuna Sittard'a, Volkan Pala'yı İnegölspor'a, Oğuzhan Kayar'ı Aydınspor 1923'e, Salih Dursun'u Antalyaspor'a ve Umut Gündoğan'ı da Manisaspor'a kiraladı.
Galatasaray'da 32 Milyon Liralık Fatura
FutbolArena - Galatasaray devre arası transfer döneminde kadrosundan gönderdiği ve transfer ettiği oyunculara toplamda 32 Milyon TL (8 Milyon Euro) para harcadı.
FutbolArena - Galatasaray devre arası transfer döneminde kadrosundan gönderdiği ve transfer ettiği oyunculara toplamda 32 Milyon TL (8 Milyon Euro) para harcadı.