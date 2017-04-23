Galatasaray'da 3 Yıldız Kadroda Yok!

Süper Lig'de bu akşam saat 19.00'da Türk Telekom Arena'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Igor Tudor 3 oyuncuyu kadroya dahil etmedi.



Hırvat teknik adam, hafta içi çalışmalardaki performanslarından memnun olmadığı Aurelien Chedjou, Luis Cavanda ve Sinan Gümüş'ü 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.



Süper Lig'de bu akşam saat 19.00'da Türk Telekom Arena'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Igor Tudor 3 oyuncuyu kadroya dahil etmedi.



Hırvat teknik adam, hafta içi çalışmalardaki performanslarından memnun olmadığı Aurelien Chedjou, Luis Cavanda ve Sinan Gümüş'ü 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.



Kaynak: Fanatik