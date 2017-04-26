Galatasaray'da 3 İsmi Kötü Haber

Galatasaray Kulübünde, başkan Dursun Özbek ve yönetimini sert şekilde eleştiren isimler sürpriz şekilde Disiplin Kuruluna sevk edildi.



Galatasaray etiği ve saygı çerçeveleri dışında eleştiri getirip, hakaret ve ithamlarda bulundukları gerekçesi ile Galatasaray Kulübü eski yönetim kurulu üyesi Ahmet Dedehayır, Tunç Üner ve Divan Kurulu üyesi Serhat Özalemdar disiplin kuruna sevk edildi.



SEBEBİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI



Üç isim de, çeşitli platformlarda yaptıkları konuşmalar, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları nedeniyle disiplin kuruluna verildi.



Ahmet Dedehayır, Tunç Üner ve Serhat Özalemdar'a Galatasaray Disiplin Kurulu tarafından yazılı yada sözlü olarak savunma vermeleri adına davet mektubu gönderildi.



Dursun Özbek'e Galatasaray oteli tepkisi



Avrupa'ya gidememe korkusu ile karşı karşıya kalan Galatasaray'da bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda büyük bir gelirden yoksun olunacak. Kısa süre önce Florya ve Riva satışı gerçekleştiren Galatasaray'da bir başka tartışma konusu yıllık 5 milyon Dolar getirisi olacağı açıklanan Galatasaray oteli.



Başkan Dursun Özbek'in turizmde yaşanan durgunluk sebebi ile bilerek açmadıklarını belirttiği Galatasaray Oteli halen inşaat halinde bulunuyor. Bu sırada Dursun Özbek'in kendi kişisel şirketi olan Point Oteller zincirine bir yenisini eklemesi Galatasaray taraftarları arasında tartışma konusu oldu.



Sosyal medyada yapılan duyuruda Ankara'da açılması planlanan Point Otel hesabında yayınlanan tanıtım videosunun altında birçok Galatasaray taraftarı sert yorumda bulundu. Sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın otelinin ekonomik nedenler ileri sürülerek açılmadığı dönemde başkan Özbek'in kendi otelini açmasına tepki gösterildi. FutbolArena