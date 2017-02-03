Galatasaray'da 20 Yıllık Kriz Çözüldü

FutbolArena Özel - Florya Metin Oktay Tesislerine 1997 yılında konulan ipotek yeni ortaya çıktı ve Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in başını ağırttı.



BAŞKAN DURSUN ÖZBEK KRİZE EL ATTI



Galatasaray Kulübü, Bakırköy belediyesine gitti, sonra tapu dairesine başvurdu. Ancak, bu ipoteğin nedeni bir türlü çözülemedi. Florya-Riva projeleri için Emlak Konut GYO ile anlaşan Galatasaray'da bu durum Özbek' ve yönetimin canını sıktı.



İPOTEK HERKESTEN GİZLENDİ



Bu can sıkıcı olay herkesten gizlendi ve Galatasaray'daki 'ipotek' krizi Çarşamba günü çözüldü. Galatasaray Kulübü başkanı Dursun Özbek, Bakırköy Belediyesine gidip imzaları attı ve ipotek kaldırıldı.



Dün de Florya-Riva projelerindeki bu son engeli de ortadan kaldıran Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek soluğu Ankara'da aldı.