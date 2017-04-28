Galatasaray'da 100 Kişilik Transfer Listesi!

Bu sezonu kayıp olarak gören başkan Dursun Özbek, gelecek sezon yepyeni bir kadro kurulması için düğmeye bastı. Galatasaray, Başkan Dursun Özbek'in talimatı ile gençlere yöneliyor... İlk etapta 100 kişilik oyuncu listesi belirlendi.



Sık sık Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden ve kurmayları ile toplantı üstüne toplantı yapan Dursun Özbek'in talimatı ile scout ekibi yüzü aşkın oyuncunun içinde bulunduğu bir portföy hazırladı.



HIRSLI VE GENÇ...



Bu oyuncu listesine göre transferde yol haritasını çizecek olan sarı-kırmızılılar hamlelerine de bir bir başlıyor. İlk etapta futbol direktörü Cenk Ergün, İspanya'ya giderek transfer listesinde yer alan oyuncularla ve kulüpleri ile temaslara başladı. Ancak G.Saray'ın listesindeki isimlerin ortak özellikleri ise başta genç olmaları.



Kadroyu gelecek yıl genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir yapıya kavuşturmak isteyen G.Saray'ın aradığı özelliklerin başında da mücadeleci ve hırslı oyuncuların bulunması. Başarıya aç isimlerle birlikte geleceğin de takımını kurma hay,linde olan başkan Özbek, ayrıca ellerinde bulunan genç oyuncuların gelecek sezonlarda da takıma para kazandırabilecek yapıda olmalarının altını ısrarla her fırsatta çiziyor.



Futbol direktörü Cenk Ergün, bu prensipler doğrultusunda Avrupa ve Güney Amerika'da oyuncu avına başlarken listedeki kilit oyuncuların yoğunluğu İspanya olmasından dolayı operasyon da buradan başladı.



(Vatan)