Galatasaray, Cüneyt Çakır ile Deplasmanda Kazanamıyor

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Kardemir Karabükspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.



Mücadele boyunca kararlarıyla tartışma yaratan Cüneyt Çakır, bugüne kadar Galatasaray adına 18. deplasman maçını yönetti. Galatasaray, Cüneyt Çakır'ın deplasmanda yönettiği 18 maçta sadece 6 galibiyet alabilirken, bu istatistik sarı kırmızılı taraftarların ilgisiyle karşılandı.



TARTIŞMA YARATAN KARARLAR



15. dakikada Yasin Öztekin'in attığı golde Karabüksporlu futbolcular Yasin'in elle aldığı yönünde itirazlarda bulunurken, 31. dakikasında bu kez Galatasaraylı futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi. Selezynov'un yerde kaldığı pozisyon için penaltı noktası gösterilirken, devamında Karabükspor'un eşitlik sayısı geldi.