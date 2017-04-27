Galatasaray, Bursaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 1 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Bursaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 1 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında, futbolcuların salonda kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.

Sarı-kırmızılıların, akşam antrenmanında ise koşu, ısınma hareketleri ve hücuma yönelik organizasyonların ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı belirtildi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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