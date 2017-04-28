Galatasaray, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 1 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve topa sahip olma çalışmaları yaptığı belirtildi. Antrenmanın, pres çalışmaları ve tempolu koşularla tamamlandığı kaydedildi.



Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.