Galatasaray, Bursaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Galatasaray, Bursaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptığı bildirildi.

Savunma ve hücuma yönelik çalışmalarla devam eden antrenmanın, çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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