Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a Fırsat Vermedi

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, deplasmanda mücadele ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Rövanş maçı 7 Nisan Cuma günü İstanbul'da oynanacak.



Salon: Cengiz Göllü



Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu xx, Yasin Okumuş xx



Bursa Büyükşehir Belediyespor: Joyce xx, İpek Soroğlu xx, Özge Kırdar xx, Yaren xx, Fatma xx, Prokopic xx, Horvath xx, Bashkakova xx, Aylin xx, Ceren xx, Merve xx, Nuran xx Galatasaray: Aslı xx, Jack xx, Gamze xx, Leys xx, Güldeniz xx, Hristina xx, Centoni xx, Nihan xx, Ada xx, Nursevil xx, Setler: 9-25, 22-25, 20-25



Süre: 19, 28, 28 (75 dakika)



(İHA)