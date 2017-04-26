Galatasaray Brezilyalı Yıldız İçin Yeniden Devrede!

Gelecek sezon şampiyonlık hedefleyen Galatasaray yönetimi, bu bağlamda transfer çalışmalarına da hız verdi. Devre arasında Vitor Hugo ile ilgilenen Galatasaray yönetimi, yeniden yıldız oyuncu için girişimlere başladı.



Mackolik Radyo'ya konuşan Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, "Galatasaray Hugo için yeniden devreye girdi. İlk görüşmede oyuncunun menajeri 8 Milyon Euro bonservis talebini iletti ancak Galatasaray yönetimi bunu çok bularak alternatiflerin de olması sebebiyle sıcak bakmadı" dedi. Dindar, Cenk Ergün'ün hafta içinde Avrupa'ya gelecek Palmeiras yöneticileri ile yeniden masaya oturacağını da ifade etti.



TUDOR KALACAK MI?



Igor Tudor'un geleceği ile ilgili de yorumlarda bulunan Nevzat Dindar, "Fatih Terim Dursun Özbek'in son kurşunu ama Tudor ile devam etme olasılığı hala yüzde 51..." ifadelerini kullandı.