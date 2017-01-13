Galatasaray, Borsada Yatırımcısına Yüzde 73 Kazandırdı

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 3. sırada tamamlayan Galatasaray, borsada zirvede yer aldı. Yatırımcısına yüzde 73,7 kazandıran sarı kırmızılılar bu alanda rakiplerinin önünde yer aldı.

Destek Yatırım Araştırma Müdürü Murat Tufan, Spor Toto Ligin ilk yarısının Medipol Başakşehir'in liderliği ile sona erdiğini ancak borsa tarafında ilk yarı liderinin, yatırımcısına yüzde 73,7 kazandıran Galatasaray olduğunu belirtti.

TRABZONSPOR'A PARA YATIRAN KAYBETTİ

Tufan, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, 19 Ağustos 2016'da başlayıp 26 Aralık 2016'da sona eren Spor Toto Süper Ligin ilk yarısındaki borsa değerleri göz önünde bulundurulduğunda ilk yarıyı yüzde 73,7'lik getiri ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın lider olarak tamamladığını ifade etti.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe Futbol AŞ'nin yüzde 0,70 getiri sunduğunu söyleyen Tufan, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret'in yüzde 1,74 ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret'in yüzde 10,76 değer kaybettiğini dile getirdi.

FENERBAHÇE 1 MİLYAR TL ÜZERİNDEKİ TEK KULÜP

Tufan, borsada 3 milyar TL'ye yakın toplam piyasa değeri bulunan spor şirketleri arasında Fenerbahçe Futbol AŞ'nin 1 milyar TL'nin üzerindeki tek kulüp olarak dikkati çekerek, yabancı yatırımcının ilgisi en çok çeken kulübün ise Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret'in hisseleri olduğunu aktardı.

Spor Toto Süper Ligin ilk yarısında Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaretin 945,6 milyon TL'lik piyasa değeri ile 2'inci sırada yer aldığını söyleyen Tufan, Galatasaray'ın 671,8 milyon TL'lik, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret'in de 276 milyon TL'lik piyasa değerine sahip olduğunu dile getirdi.