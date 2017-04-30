Galatasaray, Bony Transferi İçin İlk Görüşmeyi Yaptı!

G.Saray, gelecek sezon için başladığı transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılıların futbol direktörü Cenk Ergün 4 gün içinde İspanya, İngiltere ve Almanya'da transfer görüşmelerinde bulundu ve çok geniş bir isim listesiyle İstanbul'a döndü.



Ergün'ün ilk etapta Stoke City'de kiralık forma giyen Wilfried Bony için Manchester City ile pazarlık yaptığı ortaya çıktı. Sezon sonunda tekrar City'ye dönecek 28 yaşındaki forveti teknik direktör Pep Guardiola istemiyor.



Bu nedenle City transfer teklifine sıcak bakarken, bonservis bedeli olarak yüksek bir bedel talep etti. İngiliz kulübü, 2015'te 32 milyon euro'ya aldığı Fildişili golcü için 10 milyon euro istedi. Ancak G.Saray yönetimi, kulübü ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Bony'yi kiralama seçeneğini masaya sürme kararı aldı. Taraflar yakında bir kez daha görüşecek.



52 MAÇTA 18 GOL ATTI



Trabzonspor yönetiminin de bir süredir almak için girişimlerde bulunduğu Wilfried Bony bu sezon Stoke City forması ile çıktığı 11 maçta sadece 2 gol atabildi. 1.81 boyundaki Bony, 2010 yılından bu yana giydiği Fildişi Milli Takımı ile 52 maça çıktı ve rakip fileleri 18 kez sarstı.



JOSE DE LİSTEDE



Bony için İngiltere'de görüşme yapan Cenk Ergün, ardından İspanya'ya geçerek Real Sociedad'ın Brezilyalı forveti Willian Jose için de masaya oturdu. Ergün 25 yaşındaki golcü için 6 milyon euro önerdi ama İspanyollar 10 milyon istedi. Maldonado'da sezon başında 6 milyon euro'ya alınan Jose, 32 maçta 14 gol attı ve 4 de asist yaparak değerini füze gibi yükseltti.



(Fotomaç)