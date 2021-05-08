Galatasaray'ın gollerini kim attı? Beşiktaş'ın gollerini kim attı? Galatasaray Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'de sezonun son derbisi Türk Telekom Stadı'nda oynanıyor. Galatasaray, şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sarı Kırmızılılar, derbiyi kazanıp; rakibinin umutlarını son haftalara bırakmak; Siyah Beyazlılar ise kazanarak şampiyonluk ihtimalini gerçeğe dönüştürmek istiyor. Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlükle bitti, ikinci yarıda da aynı skor devam ediyor. Galatasaray Beşiktaş maçının gollerini kim attı?