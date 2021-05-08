Galatasaray'ın gollerini kim attı? Beşiktaş'ın gollerini kim attı? Galatasaray Beşiktaş maçının gollerini kim attı?
Süper Lig'de sezonun son derbisi Türk Telekom Stadı'nda oynanıyor. Galatasaray, şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sarı Kırmızılılar, derbiyi kazanıp; rakibinin umutlarını son haftalara bırakmak; Siyah Beyazlılar ise kazanarak şampiyonluk ihtimalini gerçeğe dönüştürmek istiyor. Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlükle bitti, ikinci yarıda da aynı skor devam ediyor. Galatasaray Beşiktaş maçının gollerini kim attı?
Ligde oynadığı son maçta sezonun en farklı galibiyetine imza atarak Atakaş Hataysporu 7-0 mağlup eden Kara Kartal ekip 25 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 81 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.
- Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Falcao
- Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Gökhan Töre, Larin
GALATASARAY'IN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Ligde oynadığı son maçta sezonun en farklı galibiyetine imza atarak Atakaş Hataysporu 7-0 mağlup eden Kara Kartal ekip 25 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 81 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.
Galatasaray'ın gollerini kim attı?
11. dakika : Ryan Babel
45. dakika : Radamel Falcao
76. dakika : Arda Turan
Beşiktaş'ın golleri:
42. dakika : Rachid Ghezzal
- 72'Galatasaray'da Ryan Babel'in yerine Arda Turan oyunda.
- 70'Beşiktaş'ın soldan kullandığı köşe atışında Welinton'un kafa vuruşu üstten auta gitti.
- 70'Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Necip Uysal oyunda.
- 67'Galatasaray, ön alan baskısıyla Beşiktaş'ın top yaparak rahat çıkmasına engel oluyor.
- 66'ETKİLİ ATAK: Beşiktaş hızlı hücumunda Atiba topu taşıdı ve Larin'e iletti, Larin'in pasında Ghezzal sağdan ceza sahasında uygun bir pozisyon yakaladı ama sağ ayağıyla yerden gönderdiği şutta top Muslera'nın ellerinde kaldı.
- 62'Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine Kerem Aktürkoğlu oyunda.
- 61'Beşiktaş atağında Josef de Souza uzaktan şansını denedi, top auta çıktı.
- 60'Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin yerine Dorukhan Toköz oyunda.
- 60'Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu oyuna girmek için hazırlanıyor.
- 59'Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz oyuna girmek için hazırlıklarını yapıyor.
- 58'KRİTİK HAMLE: Galatasaray atağında Yedlin sağdan savunma arkasına sarkıp ortasını yaptı, Josef de Souza yatarak müdahale ile mutlak bir GOL şansını önledi.
- 55'MUTLAK ŞANS KAÇTI: Galatasaray atağında Saracchi Marcao'nun pasında soldan ceza sahasına girdi, karşı karşıya durumda şutunu çekti, Ersin topu ayağıyla çelerek golü önledi.
- 51'Galatasaray'da Marcao'nun bir sakatlığı var. Cüneyt Çakır sağlık ekibini sahaya davet etti.
- 49'EV SAHİBİ ETKİLİ GELDİ: Soldan Saracchi'nin ortasında N'Sakala kale önünde kritik bir müdahale yaptı. Akabinde Yedlin'in ortasında Onyekuru'nun kafa vuruşunu kaleci Ersin yakaladı
- 45'İkinci yarı başladı.
- 49'AZ FARKLA: Radamel Falcao'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı etkili serbest vuruşta top yan ağlara gitti.
- 45'GOL Falcao penaltı atışını gole çevirdi, Galatasaray 2-1 önde.
- 43'PENALTI! Galatasaray penaltı atışı kazandı. Gedson'un kullandığı serbest atışta Atiba'nın topsuz alanda Falcao'yu düşürdüğüne hükmeden Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.
- 41'GOL Ghezzal penaltı atışını gole çevirdi, Beşiktaş durumu 1-1 yaptı.
- 40'Galatasaray'da Ryan Donk, penaltı pozisyonunda Atiba'yı formasından çektiği gerekçesiyle sarı kart gördü.
- 39'PENALTI! Cüneyt Çakır, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.
- 38'VAR İNCELEMESİ: Atiba, Beşiktaş köşe atışı esnasında Donk'la girdiği mücadele sonunda kendisini yerde buldu, penaltı bekledi. Cüneyt Çakır pozisyonu inceliyor.
- 36'Beşiktaş, Larin'in düşürülmesiyle, tehlikeli bir noktadan serbest atış kazandı.
- 32'Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında 1-0 yenik durumda. Maçların böyle bitmesi durumunda, Galatasaray 78 puanla ikinci sıraya yükselecek ve lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını üçe düşürmüş olacak.
- 26'Bu bölümde oyun faullerle sık sık duruyor.
- 21'Beşiktaş atağında Rosier sağ kanattan ceza sahasına sert bir orta gönderdi, Marcao topu uzaklaştırdı.
- 14'TEHLİKELİ POZİSYON: Ghezzal'in ceza sahasına doldurduğu topta Larin altıpasta bomboş durumda yükseldi ama topa kafa vurmayı başaramadı.
- 12'GOL VAR incelemesinin ardından Babel'in golü geçerli sayıldı. Galatasaray 1-0 önde!
- 10'Galatasaray atağında savunma arkasına sarkan Ryan Babel topu ağlara yolladı ama yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
- 5'Galatasaray'da Ryan Babel, N'Sakala'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
- 2'VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olduğu teyit edildi.
- 1'Ghezzal'in kullandığı serbest atışta Welinton ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ama yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
- M.Ö.İlk düdük çaldı ve maç başladı.