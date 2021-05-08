Galatasaray - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Mayıs Galatasaray - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

Galatasaray ligin 40. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - Beşiktaş canlı anlatım, canlı takip izle! Galatasaray - Beşiktaş maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Galatasaray - Beşiktaş maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray - Beşiktaş hangi kanalda? Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler! Galatasaray - Beşiktaş canlı izle! Maçtan dakikalar! Galatasaray - Beşiktaş maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray - Beşiktaş maçı devam ediyor. Maçın ilk yarısı 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Maç bitiminde sonuçları yazacağız. Maç bittikten sonra özeti izleyebilirsiniz.3-1 bitti.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Galatasaray 2-1 önde. Maç halen devam ediyor. Goller aşağıdaki gibidir.

Galatasaray'ın gollerini kim attı?

11. dakika : Ryan Babel

45. dakika : Radamel Falcao

76. dakika : Arda Turan

Beşiktaş'ın golleri:

42. dakika : Rachid Ghezzal

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile bitti. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır.

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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Link maç bitiminde aktif olacaktır.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 8 Mayıs Cumartesi saat 20:30 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?