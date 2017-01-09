Galatasaray, Beşiktaş'ın Peşinde Olduğu Vida İçin Devreye Girdi

Stoper transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Ahmet Çalık ve Vitor Hugo'dan sonra ibrenin çevrildiği Domagoj Vida'da da yüksek bonservis bedeli ile karşılaştı.

10 MİLYON EURO ÇOK GELDİ

İtalya ve Ukrayna basınında yer alan son detaylara göre, Dinamo Kiev 27 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirledi. Palmeiras'tan Vitor Hugo için kulübünün 10 milyon Euro istemesi nedeniyle alternatiflere yönelen Galatasaray, Vida için Dinamo Kiev'in bu talebini düşürmeye çalışacak.

TORINO VE SUNDERLAND VIDA'NIN PEŞİNDE

Öte yandan Beşiktaş'ın da Matej Mitrovic öncesinde görüşmelerde bulunduğu Hırvat stoperin peşinde Galatasaray ile birlikte Serie A'dan Torino ve Premier Ligden Sunderland'in de olduğu kaydedildi.