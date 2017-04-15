Galatasaray Başkanlığına Aday Oldu!

Başkan Dursun Özbek'in, derbinin kaybedilmesi halinde olağanüstü seçim kararı alabileceğini hesaplayan muhaliflerin, başkan adayı ise belli oldu: Muharrem Yılmaz!..



Fotomaç'ın haberine göre; Uzun süredir Özbek'e rakip olacak güçlü bir isim arayan İnan Kıraç'ın SÜTAŞ'ın sahibi Yılmaz'ı ikna ettiği belirtiliyor. İkilinin geçtiğimiz günlerde Tarabya'daki ünlü bir balıkçıda buluştuğu ve liste çalışması yaptığı kulislerde konuşuluyor.



Tek sorun Muharrem Yılmaz'ın 2018 mayıs ayında yapılacak olağan seçimde aday olmak istemesi. Ancak Kıraç'ın liseli olan Yılmaz'ı erken bir seçim için de ikna edebileceği vurgulandı.