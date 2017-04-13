Galatasaray Başkanı Özbek: "Fenerbahçe Derbisini 50 Bin Kişiye Oynamak İstiyoruz"





Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği tarafından Fernando Muslera'nın, "Galatasaray'da yılın sporcusu" ödülüne layık görülmesi nedeniyle Türk Telekom Arena'da düzenlenen törende basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Özbek, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecekleri derbi maç için taraftarlara davette bulundu ve galibiyete inandıklarını söyledi.



"Gelecek hafta sonu çok önemli bir maça çıkıyoruz. Ezeli rakibimiz Fenerbahçe ile bir 90 dakikamız olacak stadımızda. Tarihte önemli zamanlar,



önemli olaylar vardır. Fenerbahçe derbisi de Galatasaray için böyle" diyen Özbek şöyle devam etti: "Taraftarımızın beklediği sportif başarı da çok önemli. Benim ve yönetimimin her zaman önemsediği konulardan bir tanesi, Galatasaray'a gönül vermiş 25 milyon insanın her zaman mutlu olması. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray camiasının, herkesin derbi maç için burada olmasını istiyorum. Beraber, sırt sırta olunmasını istiyorum. Galatasaray'ın büyüklüğü, camianın zor zamanlarda birleşmesinden ötürüdür. Buradaki kritik Fenerbahçe maçı için tüm taraftarlarımızı stada davet ediyorum. Derbiyi, 50 bin kişinin desteğiyle oynamak istiyoruz. Takım bu maç için çok hırslı bir şekilde hazırlanıyor. Taraftar desteği de eksik olmamalı. Kimsenin Galatasaray'a küsme lüksü yok. Galatasaray bir sevda ve insan sevdalısına küsemez."



"BÜTÜN TAKIMLARDA BAZEN YOL KAZALARI OLUR"



Ligde Medipol Başakşehir'e karşı alınan 4-0'lık yenilginin bir kaza olduğuna inandığını aktaran Özbek, "Bütün takımlarda bazen yol kazaları



olur. Medipol Başakşehir maçı öyleydi. Herkes önümüzdeki hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe derbisinin ne kadar ciddi olduğunun farkında. İyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Yönetim olarak biz de futbolcularımızın performansının en yüksek seviyede olması için elimizden geleni yapıyoruz. Güzel bir maç olacağını söyleyebilirim. Galibiyete inanan bir takım var şu anda" diye konuştu.



GALATASARAY'DA YILIN SPORCUSU MUSLERA: "GALATASARAY İLE BÜYÜDÜM"



Öte yandan 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği tarafından yılın sporcusu seçilen Fernando Muslera'ya ödülü verildi. Uruguaylı kaleci



"Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünü Başkan Dursun Özbek'in elinden alırken "Ödül için GSYİAD'a ve Başkanımız dursun Özbek'e çok teşekkür ediyorum. Artık burada 6. senem. Burada çok önemli günler yaşadım; burası hem insan hem futbolcu olarak büyümemi sağlayan bir kulüp oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Dursun Özbek'in açıklamaları



-Muslera'ya ödül verilmesi



-Muslera açıklamalar



-Detaylar



13.04.2017 - Haber Kodu : 170413169



13.04.2017 - Haber Kodu : 170413170 - Rk