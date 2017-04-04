Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Helsinki Dönüşü Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Helsinki Dönüşü Açıklamalarda Bulundu

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