Galatasaray, Barcelona'nın Yıldızını İstiyor!

Sarı-kırmızılılar, İspanyolların gelecek sezon kadrosunda düşünmediği 33'lük Arjantinli futbolcuyu Aslan yapmak için menajeri ile temas kurdu.



Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor… Yönetimin önceliği, bu sezon gösterdiği kötü performans sonrasında ağır eleştirilere maruz kalan savunma hattını yenilemek ve güçlendirmek.



Arayışlarında rotayı ispanya'ya çeviren sarı-kırmızılılar, uzun yıllardır futbol kariyerini Barcelona'da sürdüren Javier Mascherano isminde karar kıldı. Katalan kulübünün gelecek sezon kadrosunda düşünmediği 33 yaşındaki stoperi Aslan yapabilmek için ilk adım atıldı.



2 YILLIK SÖZLEŞME



G.Saray yönetimi, geçen günlerde Arjantinli futbolcunun menajeri ile temas kurdu. Yapılan ilk görüşmenin oldukça olumlu geçtiği belirtiliyor.



Sarı-kırmızılıların, Mascherano'ya iki yıllık sözleşme önerdiği gelen haberler arasında. Barcelona'lı oyuncu teklife sıcak yaklaşsa da Cimbom, kulübünden uygun bir bonservis bedeliyle işi bitirmek için çaba sarf edecek. Yönetimin 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve önümüzdeki günlerde Barça'nın kapısını çalacağı öğrenildi.



Javier Mascherano kimdir?



Doğum Tarihi: 8 Haziran 1984



Doğum yeri: San Lorenzo – Arjantin



Boyu: 1.74



Mevkii: Stoper



Kulübü: Barcelona



Sözleşme Bitiş Tarihi: 30.6.2019



(Sözcü)