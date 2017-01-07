Galatasaray, Aurelien Chedjou'yu Kadro Dışı Bıraktı

Galatasaray Yasin Öztekin'den sonra takım kampına henüz katılmayan Aurelien Chedjou'yu da kadro dışı bıraktı.

Hürriyet Gazetesi muhabiri Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Chedjou, Kamerun Milli Takımı'na çağrılacağı düşüncesiyle Miami'ye tatile gitti. Ancak milli takımdan davet almayan oyuncu Galatasaray kampına katılmayınca kadro dışı bırakıldı.

780 BİN EURO CİVARINDA PARA CEZASI

Hiçbir mazeret bildirmeden kampa katılmayan Kamerunlu futbolcuya 780 bin Euro'nun üzerine ilave para cezası da kesildi.