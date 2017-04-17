Galatasaray, Asamoah'ı İstiyor!

İtalyan kulübüyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Ganalı futbolcu, hem orta sahada hem de sol tarafta görev yapabiliyor. Teknik direktör Igor Tudor'un Asamoah'ı çok istediği iddia edilirken, başarılı oyuncu bu sezon Serie A'da 14 maça çıktı. 2012'de Udinese'den 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'un yolunu tutan Asamoah, Gana Milli Takımı'na da sürekli çağrılıyor.



Carole formayı kapıyor



Teknik direktör Igor Tudor, Fenerbahçe maçına nasıl 11'le çıkacağını düşünürken, Lionel Carole idmanlardaki hırslı performansıyla hocasının gözüne girdi. Hırvat çalıştırıcı, Fransız futbolcuyu Linnes'in yerine sol bekte görevlendirmeyi düşünüyor. Fransa'dan ve İngiltere'den ciddi talipleri de olan Carole'ün kalan 7 maçta ortaya koyacağı futbol çok önemli. Yönetim, 5-6 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle 26 yaşındaki oyuncuyu satmayı planlıyor.



(Fanatik)