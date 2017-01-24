Galatasaray - Anagold 24 Erzincanspor Maçının Ardından

Jan Olde Riekerink "Sahada 10 kişi kalmasına rağmen kazanmayı bilen bir Galatasaray vardı"



Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu son haftasında Anagold 24 Erzincanspor'u 6-2 yenerek tur atladıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının sergilediği mücadeleden memnun kaldığını söyledi. Riekerink "Beraberlik bile yetiyordu ama galibiyet için oynadık. Takımın gösterdiği hırs ve istekten dolayı mutluyum. Büyük takımlara karşı motive olmak daha kolaydır. Bu tip maçlarda motivasyon sorunu yaşayabilirsiniz. Bugün hırsını göstermek isteyen bir takım vardı. Ne yazık ki de Jong atıldı. Sahada 10 kişi kalmasına rağmen kazanmayı bilen bir Galatasaray vardı." ifadelerini kullandı.



"PODOLSKİ, İLK GÜNDEN İNANDIĞIM VE BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU, UMARIM KALIR"



Riekerink, karşılaşmada 5 gol atan Lukas Podolski'nin takımdaki durumu ile ilgili olarak da "Podolski, ilk günden inandığım ve beğendiğim bir oyuncu, umarım kalır. Diğer taraftan bu tip kararlarda kişisel düşünceler önemlidir. Kendi hayatını etkileyecek bir karar. O yüzden çok fazla etkileme şansınız olmuyor. Bizim her zaman bir alternatif planımız var. Devre arası transferinde bu planın en iyi şekilde olması zor ama planımız var. Umarım Podolski bizimle devam eder."şeklinde konuştu.



Jan Olde Riekerink, sol açıkta forma giyen Armindo Bruma, Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin'in kaliteli futbolcular olduğunu dile getirerek, "Kimin o bölgede oynayacağını, performans ve davranışları belirleyecek. Baktığınızda Yasin sağ tarafta da etkili oluyor. Eğer kaliteniz varsa, ilk tercihiniz sol kanat olabilir ama hoca sizi sağ kanada koyduğunda da en iyi performansı gösterirsiniz. Elimizdeki bu üç oyuncu sağda da oynayabilir."diye konuştu.



"ADETA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINA ÇIKIYOR GİBİYDİK."



Anagold 24 Erzincanspor Teknik Direktörü Serdar Sabuncu, Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden bir takım olarak Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için önemli bir platform olduğunu aktararak şunları söyledi:



"Adeta Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkıyor gibiydik. İlk 10 dakikada 2 gol yedik. Sonra bir reaksiyon gösterdik ve ilk yarı 3-2 aleyhimize sonuçlandı. İkinci yarıda bireysel hatalardan yediğimiz gollerle kaybettik. Bizim için güzel bir deneyim ve hikaye oldu."



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-Maç sonu basın toplantısı



Haber-Kamera: Serhan TÜRK-İstanbul-DHA