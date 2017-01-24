İSTANBUL-DHA Galatasaray, grup ikincisi olarak son 16 turuna yükseldi
Stat: Türk Telekom Arena
Hakemler: Serkan Tokat, Erdem Bıyık, Engin Erdem
Galatasaray: Cenk Gönen, Sabri Sarıoğlu (Dk. 72 Cavanda), Ahmet Yılmaz Çalık, Semih Kaya, Linnes, de Jong, Josue, Rodrigues, Sneijder, Bruma (Dk. 65 Yasin Öztekin), Podolski (Dk. 84 Kerem Çalışkan)
Anagold 24 Erzincanspor: Ahmet Burgaz, Alparslan Çapar, Ömer Serbest, Safa Yıldırım, Cebrail Serçek, Oğuz Küçük (Dk. 70 Erdi Kasapoğlu), Cenk Sarıtaş (Dk. 58 Güney Atılgan), Yasin Dülger, Ahmet Kaan Ergün, Ali Han Tunçer, Zeynel Alkan (Dk. 63 Ahmet Güney)
Goller: Dk. 4, 10, 50, 55 ve 63 Podolski, Dk. 27 Rodrigues (Galatasaray), Dk. 15 Yasin Dülger, Dk. 25 Ahmet Kaan Ergün (Anagold 24 Erzincanspor)
Kırmızı kart: Dk. 31 de Jong (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 14 Ömer Serbest, Dk. 60 Safa Yıldırım, Dk. 90 Ahmet Burgaz (Anagold 24 Erzincanspor), Dk. 63 Josue (Galatasaray)
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 6. ve son hafta maçında Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor'u 6-2 yenerek, son 16 turuna yükseldi.
Galatasaray - Anagold 24 Erzincanspor: 6-2
DHA Galatasaray, grup ikincisi olarak son 16 turuna yükseldiStat: Türk Telekom ArenaHakemler: Serkan Tokat, Erdem Bıyık, Engin ErdemGalatasaray: Cenk Gönen, Sabri Sarıoğlu (Dk. 72 Cavanda), Ahmet Yılmaz Çalık, Semih Kaya, Linnes, de Jong, Josue, Rodrigues, Sneijder, Bruma (Dk.
İSTANBUL-DHA Galatasaray, grup ikincisi olarak son 16 turuna yükseldi