Galatasaray, Akhisar Belediyespor ile Karşılaşıyor - Muhtemel 11'ler

FutbolArena - Süper Lig'in 19. hafta maçında Galatasaray sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırlıyor.
28 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, 52.652 kişi kapasiteli Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Bu müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.
Galatasaray - Akhisar Belediyespor rekabeti 2012-2013 sezonunda Süper Lig'e yükselen ilçe kulübü Akhisar Belediyespor bu tarihten beri Galatasaray ile 13 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçların 10'unu Galatasaray kazanırken 2'si berabere bitti ve birinde de Akhisar Belediyespor galip geldi. TT Arena Stadı'nda oynanan 6 maçta ise Galatasaray'ın 5 galibiyeti var ve bir maç da berabere sonuçlanmış.
Galatasaray bu 13 maçta rakibine toplam 30 gol atarken, kalesinde de 13 gol görmüş.
Galatasaray ve Akhisar Belediyespor'un form durumları
Galatasaray, Karabükspor mağlubiyetinin ardından zirve yarışında yara alırken, Türkiye Kupası'nda Erzincanspor'u farklı geçti ve biraz olsun moral depoladı. 36 puanla 3. sırada yer alan ve lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde bulunan sarı kırmızılıların bu maçta puan kaybına tahamüllü yok.
Akhisar Belediyespor ise Tolunay Kafkas yönetimiyle birlikte çok sayıda transfere imza attı ve takımın kadrosuna köklü değişikliklere gidildi. Ligde 21 puanla 13. sırada bulunan Akhisar Belediyespor, TT Arena'da sürpriz arayacak.
Galatasaray - Akhisar Belediyespor maçı öncesi sakat, cezalı ve eksik futbolcular
Galatasaray'da Serdar Aziz, Eray İşcan, Sinan Gümüş ve Koray Günter'in sakatlıkları sürüyor. Tolga Ciğerci iyileşmiş olmasına rağmen antrenman eksiği nedeniyle bu maçta riske edilmesi beklenmiyor. Ayrıca Nigel de Jong ve Ahmet Çalık da kart cezalısı oldukları için bu maçta forma giyemeyecekler.
Akhisar Belediyespor'da ise Gaziantepspor'dan transfer Daniel Larsson ve Soner Aydoğdu sakat ayrıca tecrübeli orta saha Custodio da sarı kart cezalısı olduğu için bu maçta oynayamayacak.
Galatasaray - Akhisar Belediyespor muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih Kaya, Hakan Balta, Carole, Selçuk İnan, Josue, Yasin Öztekin, Sneijder, Bruma, Podolski
Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Samardzic, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Kofi Adu, Özer Hurmacı, Muğdat, Olcan Adın, Vaz Te
Galatasaray, Akhisar Belediyespor ile Karşılaşıyor - Muhtemel 11'ler
FutbolArena - Süper Lig'in 19. hafta maçında Galatasaray sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırlıyor.
FutbolArena - Süper Lig'in 19. hafta maçında Galatasaray sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırlıyor.