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Galatasaray'a Yeni Sponsor
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Galatasaray'a Yeni Sponsor

Sürat Kargo, sarı-kırmızılı futbol takımının kargo sponsoru oldu.

Galatasaray'a Yeni Sponsor

Sürat Kargo, sarı-kırmızılı futbol takımının kargo sponsoru oldu.

Kaynak: Dunya.com

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