Galatasaray'a Yeni Sponsor

Sürat Kargo, Galatasaray Futbol Takımı'nın kargo sponsoru oldu.



Sponsorlukla ilgili Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Galatasaray Kulübü Ticaret Direktörü ve Mağazacılık Genel Müdürü Ali Öğüdücü ile Sürat Kargo Genel Müdür Yardımcısı Alper Maden katıldı.



Törende açıklamalarda bulunan Öğüdücü, "Anlaşma 1,5 yılı kapsıyor. Opsiyonuyla beraber 2,7 milyon lira değerinde bir anlaşma." dedi.



Öğüdücü, elektronik ticaretin Galatasaray Mağazacılık'ta önemli bir hale geldiğine değinerek, şöyle konuştu:



"Başta futbol olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm branşlarda zirveyi hedefleyen Galatasaray Kulübü, taraftarına da GSStore ile ulaşıyor. Bunu çok önemsiyorum. Son 2-3 yıl öncesinde ciromuz içinde küçük bir paya sahip olan dijital ticaret çok önemli bir yere geldi. İki sene öncesinde 3 milyon 600 bin lira olan e-ticaretimiz, bu sene 12 milyon lira civarına geldi. Hızla büyürken, toplam cirodaki payı yüzde 10'a yükseldi. E-ticarette en önemli şey lojistik. Bu konuda çok önemli ortaklara ihtiyacımız var. Sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alan Sürat Kargo ile Galatasaray markalı ürünlerin, Galatasaray'a gönül verenlere daha hızlı ulaşacağını düşünüyorum."



Alpay Maden ise sarı-kırmızılı kulüple yaptıkları iş birliğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin iki büyük markası bir araya geliyor. Galatasaray gibi bir değeri taşımak, bizim açımızdan çok önemli. İmzalanan anlaşmanın iki tarafa da başarı getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.