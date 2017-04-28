Galatasaray'a Yeni Sağ Bek!

Son yıllarda sağ bek transferlerinde bir türlü aradığını bulamayan Galatasaray için sürpriz bir isim daha gündeme geldi: Danimarkalı sağ bek Peter Ankersen.



Transfer çalışmalarına başlayan ve dünyanın dört bir yanında oyuncu izlemelerini sürdüren Galatasaray için Danimarka'dan sürpriz bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların, Kopenhag'ın sağ beki Peter Ankersen ile ilgilendiği kaydedildi.



Danimarka Ligi'nin son şampiyonu Kopenhag'da forma giyen 26 yaşındaki sağ bek, bu sene Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla değerini ikiye katladı. 26 yaşındaki Danimarkalı yıldız için sıraya giren takımların sayısı da bir hayli arttı.



Ankersen'in peşinde, İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Fiorentina'nın da olduğu ve Mor Menekşelerin ilk temaslarını gerçekleştirdiği belirtildi.



MENAJERİ TÜRK



Sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan Peter Ankersen ile Galatasaray'ın ardından Newcastle, Valencia ve Marsilya ilgilenmişti. Danimarkalı Milli futbolcu ile son olarak Fiorentina'nın devreye girdiği belirtildi.



1.5 milyon Euro bonservis değeri bulunan Ankersen'in menajerliğini ise Hasan Çetinkaya yapıyor. Galatasaray'ın bu transferde Türk menajeri devreye sokarak avantaj sağlayabileceği belirtiliyor.



Peter Ankersen, bu sezon Kopenhag formasıyla toplam 44 maça çıkarken 3 gol ve 11 asist üretti. Atak yönü oldukça iyi olan Ankersen, Danimarka Milli Takımı ile 18 maça çıkarken 1 gol kaydetti.



(Sporx)