Galatasaray'a Talip Olan Çinli İş Adamı Kim?





Ruslar Galatasaray'ı alacak... Araplar istiyor... Katarlılar devrede... sarı-kırmızılı kulübün el değiştireceği ile ilgili iddialar birbirini izlerken Başkan Dursun Özbek sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Resmi olarak kulübe ulaşmış yazılı bir teklif yok ama gayri resmi olarak bazı girişimler var.



Dursun Özbek'in kulağına kadar gelen teklifi Türkiye Çin İşadamaları Derneği Başkanı Kemal Koçak'ın birkaç kez dillendirdiği biliniyor. Koçak'ın bizaat Başkan Özbek'e olmasa da dostları aracılığıyla camianın önde gelen isimlerine ulaştırdığı konuşuluyor.



Camiada konuşulan "Milyar Dolar'lık serveti olan bir inşaat zengini Galatasaray'ı almak istiyor" dedikodularında adı geçen kişinin ise 3.2 milyar Dolar'lık servetiyle Çin'n en zengin 43'üncü işadamı olan Zhu Xingliang olduğu iddia ediliyor.





Kaynak: Fotospor