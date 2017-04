Galatasaray'a Sürpriz Transfer Önerisi

Türk Milli Takımı'nda Fatih Terim'in yardımcılığını yapan daha önce de U-19 Milli Takımının hocası Vedat İnceefe'den, Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. İnceefe, Dortmund'un U-21 takımında forma giyen Burak Can Camoğlu'nu tavsiye etti. Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda biten 1996 doğumlu gurbetçi oyuncuyla sözleşme imzalanabileceği bildirildi.



Burak Can Çamoğlu kimdir?



20 yaşındaki oyuncu Almanya'nın Kamen şehrinde doğdu. Futbola Borussia Dortmund altyapısında başladı. Halen Dortmund'un B takımında forma giyiyor. Defans bölgesinde görev yapıyor. Sağ bekte forma giyiyor. Transfermarkt değeri 150 bin Euro. Bu sezon B takımıyla 28 maça çıkıp, 3 asist gerçekleştirdi.



(Fotospor)