Galatasaray'a Sürpriz Orta Saha!

Forvet transferinden vazgeçen Galatasaray, 24 yaşındaki Cardona'ya karşılık Meksika kulübü Monterrey'e 3 milyon Euro teklif etti.



Galatasaray yönetimi, istediği bütçede forvet bulamayınca ara transferi orta saha oyuncusu alarak kapatmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Meksika Ligi takımlarından Monterrey'de oynayan Edwin Cardona için harekete geçti.

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Kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakan Kolombiyalı oyuncuyu ikna eden sarı-kırmızılılar, Meksikalı yöneticilere 3 milyon Euro teklif etti.

Piyasa değeri 5 milyon Euro olan Cardona için bugün net cevap bekleniyor.



Kaynak: AMK Spor