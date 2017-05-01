Galatasaray'a Süper Golcü!

5 milyon Euro'luk maaş bütçesini yeni sezonda kaldırmaya hazırlanan Galatasaray, transferde büyük oynuyor. Stopere Pepe'yi, orta sahaya Yaya Toure'yi isteyen Sarı- Kırmızılılar, golcü konusunda da bomba bir ismi peşinde: Mario Mandzukic.



Beşiktaş da ilgileniyor



Beşiktaş'ın da ciddi şekilde istediği Hırvat forvet için devreye giren Aslan, oyuncunun şartlarını sormaya başladı. Fanatik'in haberine göre 30 yaşındaki golcünün menaceri Ivan Cvjetkovic'le temasa geçen yönetim, imkanları sonuna kadar zorlamaya hazır. Juventus'un 10 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakmak istemediği Mandzukic, İtalyan devinde senelik 3.5 milyon Euro garanti ücret alıyor. Galatasaray oyuncunun maaşını vermeye hazır, ikna için imza parası da düşünülüyor. Ancak 10 milyon Euro'luk bonservisi yüksek gören yönetim, bu rakamı aşağı çekmek için ciddi uğraş verecek.



2019'a kadar sözleşmeli



Mandzukic transferinde Beşiktaş'ın bir adım önüne geçmek isteyen ve bu doğrultuda elini çabuk tutan Galatasaray, taraftar tepkisini de yıldız santrforu kadrosuna katarak dindirmeyi planlıyor. Bu sezon toplamda çıktığı 42 maçta 8 gol, 8 asistlik bir performans sergileyen Mandzukic'in Juventus'la 2019'a kadar sözleşmesi var.