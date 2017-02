Galatasaray'a Serdar Aziz Müjdesi

FutbolArena Özel - Yaşadığı sakatlık üzerine sezonu kapattığı duyurulan Serdar Aziz'in son durumu ne? Teknik direktör Jan Olde Riekerink ve yönetimi sevindiren gelişmeyi FutbolArena açıklıyor.



İŞTE FUTBOLARENA'NIN ALDIĞI SON BİLGİLER



Serdar Aziz'e Almanya'da özel olarak hazırlanan bir dizlik takılmıştı. Serdar Aziz'in dizliği önümüzdeki hafta 10 Şubat 2017 tarihinde çıkarılacak ve tecrübeli stoper 13 Subat 2017 tarihinden itibaren kuvvetlendirme çalışmalarına başlayacak.



Serdar Aziz'in sakatlığında son durum



Serdar Aziz daha sonra düz koşulara başlayacak ve ligin final niteliği taşıyan haftalarında sahada olacak. Milli futbolcu, Nisan ayı içinde Galatasaray formasını yeniden giyebilecek.



Hiç sakat oyuncusu bulunmayan Galatasaray Saglık Kurulu da Serdar Aziz'in üzerine titrerken, oyuncunun planlanan sahalara dönüş süresinden daha hızlı iyileşme göstermesi herkesi mutlu etti.



Galatasaray'dan Serdar Aziz'in sakatlığıyla ilgili açıklama



Sarı kırmızılı kulüpten Aralık ayında yapılan açıklama şu şekildeydi:



Osmanlıspor maçının ardından yapılan tetkiklerinde sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilen Serdar Aziz'in oluşturulan tedavi protokolü çerçevesinde tedavisine başlanmıştır.



Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.