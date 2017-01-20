Galatasaray'a Semih Kaya'dan İyi Haber

FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.



Atiker Konyaspor deplasmanında sağ üst ön adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edilen Semih Kaya, Karabükspor maçının kadrosuna alındı. Semih Kaya'nın bu sabah girdiği testler pozitif çıktı ve tecrübeli stoper Galatasaray takımının bu sabah yaptığı taktik antrenmanında yer aldı.



Bu hafta ilk kez takımla çalışan Semih Kaya, Karabükspor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi ancak teknik direktör Jan Olde Riekerink'in savunmada tercih hakkını Semih'ten mi, yoksa Ahmet'ten mi yana kullanacağı maç günü belli olacak.



Çünkü Semih'in yaşadığı sakatlığa göre yoğun tedavi sonrasında çok erken sahalara döndüğü belirtildi.