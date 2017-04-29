Galatasaray'a Rus Golcü!

Galatasaray'da Lukas Podolski'nin transfer olmasının ardından Eren Derdiyok'a da teklif gelmesi sarı-kırmızılıları endişelendirdi. İki forvetini birden kaybetme tehlikesi yaşayan Aslan'ın Krasnodar'dan Fedor Smolov'u istediği belirtildi. Hatta sarı-kırmızılı kulübün sportif direktörü Cenk Ergün'ün oyuncunun menajerini İstanbul'a davet ederek bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.



FENERBAHÇE'YE GOLÜ VAR



Fedor Smolov 27 yaşında, 1.87 boyunda. Ayaklarına hakim bir forvet olan Smolov, Avrupa Ligi'nde Krasnodar'ın F.Bahçe'yi Kadıköy'de elediği maçta takımının golünü kaydeden isimdi. Ligde forma giydiği 18 maçta 15 kez ağları sarstı. Bu sezon 27 resmi maçta 21 golü bulunuyor.



(Fotomaç)