Galatasaray'a Resmi Cevap Geldi!

Menajer Gilmar Veloz, Villarreal'in kendilerine ayrılık ile ilgili bir bilgilendirme yapmadığını belirtirken, "Pato Villarreal'den ayrılacak mı, bilmiyorum; yakında öğreniriz. Belki de bu soruyu kulübe sormak lazım, bu konuda bizimle iletişime geçmediler. Ne olacağını göreceğiz. İtalya'ya geri dönüş ise mümkün değil" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY VE VILLARREAL'DEN ÇELİŞEN AÇIKLAMALAR

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Villarreal'den Pato için üst üste açıklamalar gelmiş ve birbiri ile çelişmesi taraftarların tepkisini çekmişti.

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun Pato için; "Pato'yu arzu ediyorum, ancak çok formda ve kulübü vermiyor" açıklamalarına rağmen, Villarreal Teknik Direktörü Fran Escriba ise, "Pato beklentinin altında, paranın karşılığını alamıyoruz" diye konuşmuştu.

Bu sezon Villarreal'de 24 maça çıkan 27 yaşındaki golcü, 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.