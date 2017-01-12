Galatasaray'a Piyango Gibi Ersan Gülüm Transferi Önerisi

FutbolArena - Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'a Çin'den sürpriz bir transfer önerisi geldi.



Ersan Adem Gülüm Galatasaray'a transfer olacak mı?



Beşiktaş'a geri dönmeyi istediğini açıklayan Hebei China Fortune oyuncusu Ersan Adem Gülüm'ün Galatasaray'a da önerildiği ortaya çıktı. Çin Ligi'nde Asya ülkeleri için ayrılan 1 kişilik oyuncu kontenjanı konusunda sıkıntı yaşayan Hebei China Fortune, yer açmak için Ersan Adem Gülüm'ü elden çıkarma planları yapıyor.



Ersan Adem Gülüm için 1 milyon Euro kiralama bedeli isteyen Çin kulübü, Galatasaray'ın bu ücreti taksitle de ödeyebileceğini bildirdi. Ersan'ın yıllık maaşını tamamen ödeyecek olan Hebei China Fortune, bu teklifle Galatasaray'ı cezbetmeyi başardı.



UEFA'nın FFP kriteri kapsamında 65 milyon bütçe kısıtı koyduğu sarı kırmızılı kulüp bu transfei mali yönden sıcak bakarken, manevi yönden pürüzleri ele almaya başladı. Beşiktaş ile özdeşleşen oyuncunun transferini masaya yatıracak olan yönetimin vereceği karar merak konusu oldu.