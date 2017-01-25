Galatasaray'a Muslera Müjdesi

FutbolArena Dış Haberler - Galatasaray'ın 6 sezondur kalesini koruyan Uruguaylı tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın sarı kırmızılı takım ile sözleşme yenileyeceği iddia edildi.



Uruguay basınında çıkan habere göre Fernando Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca, Galatasaray ile Fernando Muslera'nın geleceğini görüşüyor.



Sarı kırmızılı takımla 2017-2018 sezonu sonuna kadar yani 1.5 yıllık daha sözleşmesi olan Muslera için yönetimin harekete geçtiği ve 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile yeni sözleşme imzalanacağı yazıldı.



FERNANDO MUSLERA KALMAK İSTİYOR



Haberde Muslera ile ilgilenen 2-3 kulübün daha olduğu ancak Muslera'nın yoluna Galatasaray'da devam etmek istediği ve mümkünse Galatasaray'da futbolu bırakmayı düşündüğü de yazıldı.



Fernando Muslera, Galatasaray taraftarlarının sevgilisi konumunda... Uruguaylı eldiven Galatasaray'da 3 Lig, 3 Türkiye Kupası, 4 de Türkiye Süper Kupası kazandı.



